Il y a eu des rumeurs récemment selon lesquelles Sony et Microsoft révéleraient des choses passionnantes sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ainsi que sur les jeux à venir, bien avant la période E3 à la mi-juin. Daniel Ahmad, l'un des analystes les plus connus de l'industrie vidéoludique, porte d'ailleurs une grande part de responsabilité dans ces rumeurs avec ses messages sur Twitter. Cela dit, je peux confirmer ses dires, et pour être gentil, je peux aussi vous dire que nous allons entendre des choses très intéressantes concernant les nouvelles consoles dès la semaine prochaine. Une des raisons est qu'un événement très important aura lieu début mai. Je ne vais pas révéler ici le moment exact où il aura lieu et qui le dirige, par respect pour les sociétés.

Eirik Hyldbakk Furu, co-rédacteur en chef de la version norvégienne de Gamereactor, affirme que le mois de mai sera la bonne période pour en apprendre plus sur les consoles de Sony et Microsoft, et surtout les jeux :Comme les rumeurs le laissent entendre depuis quelques semaines maintenant, ainsi que les récentes déclarations de Phil Spencer, Microsoft devrait bien commencer le mois de mai avec une conférence dédiée aux jeux de la Xbox Series X. Sony devrait suivre quelques semaines après.