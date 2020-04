Hello,



Je vous propose une traduction de la scène finale de Final Fantasy 7 Remake (face to face Sephiroth/Cloud) à partir de la VO.









On aura la source, je vous donne mon interprétation en commentaire et vous pouvez décider par vous même de ce qui fait sens ou pas :





_______________________________

Sephiroth :



"Ki wo tsukero"->"Fais attention"



[ici S prévient C que quelque chose de dangereux est à anticiper, va arriver dans un avenir plus ou moins proche, et il le fait avec la forme impérative du verbe Tsukeru en remplaçant le u de fin par un o]





"Soko kara saki wa mada sonzai shite inai" -> "A partir d'ici, rien n'est encore fait...(sous entendu : ce qui suit n'est pas encore écrit)"



[Le piège du japonais est qu'il est facile, sans contexte, d'avoir des phrases à double voir triple sens. Ici la phrase pourrait très bien vouloir dire que Sephiroth n'a encore rien fait, pas que rien n'est fait au sens "le destin n'est pas encore écrit"]





"Ware ware no hoshi wa are no ichi bun ni naru rashii"->"Il semble que notre monde s'apprête à faire partie de ceci"



[2 points assez importants ici. "Rashii" est utilisé en japonais pour dire "il semble que", mais dans le sens : "la personne qui parle a des informations qui lui permettent d'émettre cette hypothèse".

"Are no ichi bun" peut se traduire par "une partie de ça", avec le 'Are' voulant dire 'ça' (cette chose qui est éloignée soit physiquement, soit de manière abstraite de l'énonciateur). ce "Are"/"ça" a l'air de renvoyer directement dans la phrase d'avant celle ci au "ce qui suit" donc soit le futur, soit l'histoire (comprendre par là passé / présent / futur du scénario donc destin entre autre)]





"Ore wa kietakunai" -> "Je ne veux pas disparaître"



[Kieru veut dire disparaître mais est souvent employé pour signifier "mourir" comme dans la phrase "Kimi no inochi wa kieru" -> "ta vie va disparaître"]





"Omae wo keshitakuanai" -> "Je ne veux pas te faire de mal (non plus)"



[En japonais, contrairement au français ou à l'anglais, quand 2 phrases se suivent comme ça et sont fortement liée contextuellement, on va pas souvent utiliser "non plus". En fr ou en anglais "non plus" et "nor" sont fréquents, du coup c'est typiquement le genre d'ajout en traduction fait pour l'esthétique et rendre les différentes lignes de dialogues plus homogènes dans le discours du personnage]

_______________________________



_______________________________



Cloud : "Koko wa ?"-> "Où sommes-nous?"





[C'est intriguant que Cloud s'intéresse au lieu au sens "physique" vu la phrase qui suit]

_______________________________



_______________________________



Sephiroth : "Sekai no sentan da" -> "Le bout du monde"



["Sentan" ici peut être traduit par "le bout" comme l'expression consacrée en français ou par "la frontière"/"le bord"]







"Omae no chikara ga hitsuyou da, Clodo" -> "Ton pouvoir est nécessaire Cloud"



[Ici j'ai du mal à savoir si il insinue que le pouvoir de Cloud est nécessaire à Sephiroth, ou si il est just "important"]







"To mo ni unmei ni aranakute minai ka ?" -> "Ne voudrais-tu pas nous voir défier le destin ensemble ?"



[Forme interronégative difficile à rendre et c'est assez facile de comprendre pourquoi la traduction s'est contentée d'un "Défions le destin ensemble". Le To mo au début de la phrase peut vouloir dire pleins de trucs, si on le traduit ensemble ici c'est uniquement parce que Sephiroth tend la main vers Cloud.]





_______________________________



Cloud : "Kotowaru" -> "Je refuse"



_______________________________



_______________________________



Scène du combat

_______________________________





_______________________________



Sephiroth : "Karui na" -> "Tant pis"



[Ici ça a été traduit "Not yet" en anglais et je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Le Kanji "Karu" de Karui à plusieurs signification dont "Léger" / "Sans importance". Je ne suis pas sûr de comprendre si ils insinuent que Sephiroth pense Cloud pas encore prêt à se ranger de son côté]







"Shuumatsu no nana byou mae"-> "7 secondes avant la fin"



[Ici je comprends pas trop comment ils ont pu se gourrer dans la VF. Si ils avaient eu uniquement l'audio, ils auraient pu comprendre "Shuumatsuron" qui peut se traduire par "apocalypse", mais on entend clairement "Shuumatsu no" et la particule "no" serait manquante si c'était "Shuumatsuron".]







"Daga, mada ma ni au"-> "Mais, tu es toujours dans les temps"



[La difficulté sur celle-ci vient du "mada ma ni au" qui veut littéralement dire "tu as encore du temps à rencontrer"]







"Mirai wa omae shite ite"->"Le futur dépend de toi, Clodo"



_______________________________









Et voilà, n'hésitez pas à commenter certains passages si ils vous éclaircissent un peu les idées ou me corriger si vous parlez japonais et voyez des erreurs.