Bonsoir,



Cela fait maintenant quelques semaines que plusieurs membres faisant partie de la Team Xbox / Microsoft (ou Xpotes pour les Sonyais.... ) ne postent pratiquement plus ou alors ont carrément demandé un ban définitif de leur compte suite à d'abjectes insultes et pressions morales (ou pression des modos de bans defs...).

C'est pas normal !!!!!

C'est qu'un putain de forum de jeux vidéos mais certains vont trop loin.

Je pense que la modération devrait intervenir mais pour faire quoi ???

Le QI moyen n'est pas plus élevé que ma température anale !!!

Mais quand vous allez tous vous retrouver entre Pros S à force de defoncer sans répit ceux d'en face, vous ne pourrez que vous congratuler et vous lecher le Q mutuellement de cette situation de monopole et continuer à vous branler sur le SSD extraordinaire de la PS5 et ses exclusivités sensationnelles....

Perso, ça me touche une sans faire bouger l'autre mais je tenais à m'exprimer....

Bonne soirée et bon courage pour la suite