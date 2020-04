Je ne vous dit pas ou le trouver, ça se trouve facilement sur le net et en français ^^ Noté 8/10 sur imdbDispo sur Primevideo égalementUne incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?