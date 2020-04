Certains se posent encore la question de savoir si la #XboxSeriesS (on va l’appeler comme ça) existe bel et bien...



... j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, je peux vous affirmer à 100% que de nombreux développeurs travaillent dessus depuis des mois

Ce serait une bonne nouvelle pour les joueurs les moins fortunés (ou qui désirent simplement jouer en 1080p avec un upscaling 4K aux jeux nouvelle génération), les développeurs seraient déjà en train de programmer sur la Xbox Series S !Selon l'influenceur français (cocorico), connu pour être le fondateur de Gameblog, et actuellement présent sur la toile à travers une chaîne Youtube à son nom,J'ai vraiment hâte de voir cela, étant habitué à posséder de nombreuses consoles (et de variantes), ce sera un plaisir de voir comment seront traité les jeux en étant affranchit de la nécessité de faire du rendu en 4K natif... Surtout quand on voit les progrès du DLSS chez Nvidia : cette génération s'annonce passionnante !