Hello,Les sauvegardes du jeu ont été hackées. Du coup on se retrouve à pouvoir jouer avec RedXIII :Apparemment les fichiers de jeux possèdent déjà des entrées dans le tableau de variables des personnages pour Yuffie, Cait Sith, Vincent et Cid.

Like

Who likes this ?

posted the 04/24/2020 at 04:49 PM by bekbi