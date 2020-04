Dispo depuis aujourd'hui : https://www.netflix.com/title/80230399 La plateforme de vidéos à la demande dévoile ce vendredi un gros film d’action qui se déroule dans un décor inattendu, le Bangladesh. Fusillades, explosions et morts violentes à profusion…Tyler Rake, un mercenaire australien dépressif depuis le décès de son enfant, accepte une mission impossible : libérer le fils d'un puissant truand indien, qui a été enlevé par un gang concurrent et est séquestré quelque part au Bangladesh… D'où le titre original du film, « Extraction ».PS : le réalisateur est celui des deux derniers Avengers

posted the 04/24/2020 at 11:05 AM by ioop