Nintendo Australia vient de confirmer que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition aura les 2 versions de l'OST, l'original de la Wii et les remix.Voici d'ailleurs une preview de la musique de Colonie 9, la première zone du jeu, qui a été diffusé hier ou avant-hier par Monolith Software (sur le site officiel japonais de la série Xenoblade).Perso, comme la musique de Plaine de Gaur je préfère l'original qui est punchy. Mais j'aime beaucoup le remix de "Engage the Enemy" qui est la musique fil rouge du jeu.

posted the 04/24/2020 at 09:07 AM by masharu