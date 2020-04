Bonsoir à tousDéjà petit bonus une piste inédite de dark souls III que peux de personne connaissent. On la retrouve uniquement sur le thème Ps4 de DS IIILes rumeurs nous viennent de 4chanBon essayons de traduire ça>8 royaumes, plus une dernière zone de Boss Final>Les royaumes sont immenses et tentaculaires, plus grands que tous les niveaux de Dark Souls 3 ou Bloodborne>Prier aux sanctuaires sont les nouveaux bonfire, un dans chaque royaume, puis tu devras te fier à des raccourcis pour progresser>, les chefs des royaumes ont plusieurs phases et mettront à l'épreuve même le plus veterans des Dark Souls/Bloodborne/Sekiro>Les royaumes auront des mini-boss> le "champ" comme ils l'appellent, est le monde du hub, c'est le seul endroit où vous pouvez monter votre monture>Je dis "monture" parce que vous commencez avec un cheval, mais les secrets et les déverrouillages vous permettront d'avoir des montures de loup, d'ours, de tigre et, apparemment, il y aura d'autres modèles de montures originales plus uniques> les power stances sont de retour, les armes d'échange sont de retour.>, level up c'est comme dans dark souls, mais en plus complexe>, il y a aussi un arbre des talents>pvp uniquement dans les royaumes, PAS dans le "champ".> le terrain aura des "mini" boss, qui sont en gros comme les boss des Dark souls 1+2> la meilleure façon de décrire le domaine est comme Twilight Princess ; des segments brisés qui mènent à de nouveaux domaines> tout est un monde ouvert sans faille, comme tous les titres précédents de From>, le combat à cheval est comme vous l'imaginez ; les combats à cheval seront exigeants>, il y a des boss qui exigent que vous utilisiez votre monture pendant des heures.>, il y a une mécanique de saut mais ce n'est pas comme dans Sekiro, imaginez un mécanique de saut facon Dark Souls, lourd et maladroit, mais qui peut être utilisé pour des puzzles et des rebords>pas de villes ou de villages, seulement des PNJ qui vous vendent des trucs>les personnes que vous rencontrerez vous fourniront des quêtes secondaires et elles sont toutes sur le même chemin que vous>, il y a actuellement 5 fins>il existe de nombreuses combinaisons de la quête principale, vous pouvez trahir ou vous lier d'amitié avec les pnj et, selon votre choix, vous finirez par terminer votre voyageBon la deuxième partie la traduction va être hasardeuse sorry si quelqu'un pourra m'aidez c'est cool>créer un personnage est de retour et selon la classe que vous choisissez, vous allez frayer dans le royaume de cette classe>Chaque classe a sont propre serment, vous êtes y serez liés>Les conventions ne sont pas aussi limitées et restreintes que la DS3, mais elles ont toujours leurs exclusions>il existe un système de classement pour le pvp> sont obtenus lors de batailles de chefs de royaume et une fois que vous les avez obtenus, vous pouvez les apporter à la onzième reine et elle vous donnera une capacité unique qui vous aidera grandement> peuvent être combattus dans n'importe quel ordre, bien que certains royaumes aient des ennemis de plus haut niveau qui seront punis pour des niveaux inférieurs, ces royaumes plus avancés lâcheront des objets de très haute qualité>Les coureurs de vitesse experts seront probablement capables d'affronter les royaumes de plus haut niveau avec facilité>, la monnaie dans ce jeu est les membres. Vous récolterez chaque membre de chaque ennemi, au lieu de (par exemple, 250 âmes pour chaque ennemi que vous tuez) vous obtiendrez 1 membre pour chaque ennemi que vous tuez... seulement les membres du patron du royaume vraiment spéciaux en valeur>Le "champ" de ce jeu est vraiment spécial... par exemple. vous vous posez des questions, vous découvrez une énigme, vous la résolvez, elle révèle un passage dans une mine profonde et sombre, vous la suivez, vous devez peut-être allumer une torche, vous la suivez et vous vous demandez "où est-ce que je vais" et enfin elle révèle une caverne tentaculaire prête à être explorée>, le terrain aura de nombreuses zones secondaires à explorer et, comme je l'ai dit, de nombreux patrons secondaires>, certains royaumes vous obligeront à traverser des marécages, des champs, des cavernes et des montagnes pour arriver>, la meilleure façon de le décrire est de le mettre en relation avec une photo. C'est ce que nous voulions tous que soit le Souffle de la vie sauvage, mais ce n'était pas le cas.Voila voila plus qu'a attendre et ne pas devenir un hollow