Salut à tous, la saison 2 de the promise neverland qui était prévu cette automne à été reporté en janvier 2021 suite au Covid-19 qui a affaiblie la production.

C'était tout de même prévisible on attendra donc janvier 2021 pour découvrir les nouvelles aventures de Emma et de ces amis.

Ont espère que 2021 sera riche en animé avec le retour et la suite de bleach.