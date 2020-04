Hello Gamekyo ! Nouveau top 10 après pas mal d'absence, l'été approche et j'espère que ce foutu confinement sera terminé afin qu'on puisse partir à la plage et se baigner dans la mer ! Et pour ça, quoi de mieux qu'un petit top 10 comme toujours subjectif des niveaux de plages (ou Beach Level) que je préfère dans les JV.

10) Seaside Hill : Sonic Heroes



On commence ce top 10 avec Sonic Heroes. J'ai beaucoup apprécié ces deux niveaux, particulièrement le deuxième car le premier n'est qu'un gros tuto. Speeder à toute allure et faire des loopings alors que des orques apparaissent au fur et à mesure. Pour ensuite être poursuivi par une énorme boule avec des piques, et également des tortues géantes en guise de plateforme. La musique est superbe également !







9) Grande Baie : Zelda Majora's Mask





Le territoire des Zoras dans Majora's Mask ! J'ai beaucoup aimé ce niveau car il est très vaste et ça change des autres niveaux de Zelda. Même si dans WW, ya beaucoup de plage mais aucunement comparable à la grande baie de MM. Elle y abrite en plus énormément de choses comme la hutte du pêcheur, le labo de recherche océanique etc.. ya énormément de choses a faire et la transformation de Link en Zora est clairement l'une des meilleures du jeu !







8 ) Pays de la Mer : Super Mario Odyssey



Après un monde des neiges un peu éclaté car tout petit, le Pays de la Mer de SMO relève un peu le niveau. C'est plutôt grand, sans être immense non plus. Ya beaucoup de secret et de lunes à choper, sur terre comme en mer. C'est clairement un des plus beaux pays du jeu, et avec le costume de pirate ça le fait encore plus ! On peut même jouer au Beach volley avec un mollusques !







7) Cap Claw : Star Fox Adventure



Magnifique ambiance, et la musique est vraiment cool. C'est également en ce lieu que se trouve le passage pour le temple de l'océan. Mais également le tout premier "Cloudrunner" du jeu. (Sorte de ptérodactyle).







6) Plage Sentinelle : Jak And Daxter TPL



Un super level et qui est également le point de départ de votre aventure ! Une super musique l'accompagne également. Et que dire quand la nuit tombe...







5) Beach Level : Crash Bandicoot



Le premier niveau du premier Crash. Il est très classique et pas bien difficile mais je l'adore ça s'explique pas. Fais et refais un nombre incalculable de fois, surtout pour choper le platine !







4) La Baie du Trésor : Banjo Kazooie



Le deuxième monde est sûrement mon préféré du jeu avec son ambiance pirate et chasse au trésor ! J'ai adoré ce level, car il y'a plein de truc sympa. Le bateau pirate, le requin qui nous empêche de nous baigner à notre guise. La musique est également top, bref un régal !







3) Boucle Océane : Super Mario Galaxy



Mon monde préféré du jeu avec les jardins venteux ! J'ai tout aimé dans ce monde en plus qu'il soit super joli, avec sa forme de circuit. La cours avec les pingouins, contre Paulard l'épaulard. Je me rappelle encore de son blaz c'est dire ! Dommage que la musique soit la même que pour la plage saladier, mais c'est un régal ce level malgré tout.







2) Atoll Tropical : DK Tropical Freeze



Oui, le monde en entier. J'arrivais pas à départager un level d'un autre tellement ils sont tous géniaux. Le niveau des abysses en ombre chinoise, le "casse-tête" pour trouver les clés. La pieuvre géante etc... Le meilleur monde du jeu, et aussi un des plus difficile avec pour moi le meilleur boss, mais aussi une des meilleures musiques. Bref, il poutre absolument tout !







1) Gelato les Flots : Super Mario Sunshine



Le number One revient pour moi à Super Mario Sunshine. Même si j'adore la Baie Noki aussi, mais pas vraiment un niveau de plage. J'adore les épreuves proposer dans ce monde. Combattre la chenille, faire éclore l'oeuf des sables, chassé les pièces rouges dans les coraux, ou encore la fête des pastèques, très prise de tête d'ailleurs x) bref, le meilleur level de plage tout jeu confondu pour moi pour l'instant.







Oui, je sais ya beaucoup de Mario dans ce top et de jeu Tendo en général. Je suis absolument pas un Fanboy ou quoi c'est juste pour moi les levels les plus marquants, après forcément j'ai pas jouer à tout et nul doute qu'il y'a d'autre très bon monde de plage que je ne connais pas. J'espère que ce top vous aura plu malgré tout, hésitez pas à me dire le votre en commentaire ! ^^