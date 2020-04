Les nouvelles du projet Timesplitters Rewind étaient jusqu'ici très maigre. Les 3 dernières vidéos officielles ont été postés en décembre 2017, mars 2019 et janvier 2020.



Mais la vidéo de janvier 2020 semble avoir efficacement aidé à l'avancement du projet.



En effet, dans une vidéo posté en mars dernier, soit seulement 2 mois après la précédente, les développeurs annoncent que leur équipe est passée de 13 à 34 personnes en 2 mois.



Le projet est encore peu avancé, et necessite beaucoup de travail supplémentaire, mais si vous souhaitez le voir un jour, partager ces infos et cette vidéos car le studio à besoin de volontaires supplémentaires.













Petit rappel du projet :



- Timesplitters est une licence détenu par Crytek depuis le rachat du studio Free Radical



-Une campagne de fan avait été créée pour inciter Crytek à continuer la série, néanmoins Crytek n'est pas intéressé par le développements de suites, reboots ou remake de Timesplitters.



-La campagne s'est petit à petit transformée en arrangement avec Crytek pour la création d'un remake , Crytek donnant accès aux droits d'utilisation de la licence mais à la condition que tous les assets du jeu soit refait. Ce qui veut dire que le studio a du partir de rien, et explique la longueur du projet.



-Aujourd'hui la licence Timesplitters ainsi que Free Radical (aujourd'hui Dambusters Studio) est entre les mains de THQ.



-Le jeu est et sera toujours gratuit et uniquement sur PC