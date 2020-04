Tests

Développeur : Storybird GamesDate de sortie : 19 juin 2018Genre : Plateformer aventure 2DPITCH :Vous vous réveillez un matin et parti faire une randonnée en tuant la faune au passage quand soudain, une jeune fille poursuivie par un montre vous demande de l'aide.Après avoir terrasser la créature, celle-ci vous apprend qu'elle est la princesse du royaume et qu'elle à été enlevé par un ennemi qui veut contrôler le monde et vous demande d'aller avertir le roi de ce danger imminent.Aggelos possède une histoire des plus classiques où vous contrôlez "l'élu" seul capable d'arrêter le danger imminent en cours.Il y a peu de fenêtres de dialogue et le titre nous renseigne déjà sur un point de l'histoire.GAMEPLAY :Aggelos est un petit jeu platefromer aventure 2D à la Wonderboy.Votre aventure n'est donc pas linéaire car vous pourrez revisiter les zones déjà terminée afin d'y découvrir les derniers écrans jusque là inaccessibles.Le personnage est munit d'une épée et armure dès le départ, équipement qui pourra être remplacé au cours de l'aventure.Le héro pourra aussi apprendre de nouvelles techniques ainsi "qu'équiper" des anneaux qui lui permettront d'utiliser des pouvoirs magiques liés aux éléments.La progression n'est possible qu'avec l'obtention des ces nouvelles techniques et pouvoirs.Il n'y a pas de système de défense ou de roulade.Ils vous faudra reculer ou sauter pour esquiver.Concernant l'évolution du héro, il commence avec 2 cœurs et peut en acquérir 18 autres en aidant les divers NPC, battant les boss ou dans des coffres à l'instar d'un WB.Il est possible d'avoir 6 réceptacles de magie, chaque utilisation consomme un réceptacle et ces réceptacles se remplissent quand vous attaquez un ennemi à l'épée.Un système d'XP est aussi disponible et dont l'existence est peu pertinente vu que la barre de santé sont des cœurs à trouver ainsi que les réceptacles de magie et où l'équipement octroie la l'ATK/DEF.Chaque niveau augmente l'attaque et la défense de quelques points.Le jeu ne comporte pas de passages secrets. Plus des lieux inaccessibles sans la bonne technique/pouvoir. Il n'y a donc pas de mur à détruire, porte dérobée, etc...Si le gameplay est plutôt simple et efficace, il y malheureusement certaines chose qui pêchent.Par exemple, sur PS4, le fait de sauter en diagonale vers la gauche enclenche la frappe... alors que la même action vers la droite n'enclenche pas la frappe.Pour les sorts, ceux-ci s'utilisent avec le même bouton en pressant des directions différentes.Pas toujours des plus précis en pleine action ou lorsqu'on essaye de sortir d'un certain milieu aquatique et qu'on est obligé d'activer un sort de feu en utilisant les réceptacles de magie alors qu'on en a besoin juste après.RÉALISATION :Encore une fois, on est dans la neo retro 2D avec un univers qui rappelle fortement WonderBoy.Il y a des ennemis communs, falco et le cochon bien connu de la série Wonderboy.Si les pixel arts sont un parti prit et même s'ils ne sont pas du meilleur rendu, ils nous donnent une sensation de nostalgie qui n'est pas pour déplaire.Les décors sont colorés et variés même si pas originaux, glace, lave, désert, aquatique, forêt etc...L'animation est l'un des points faible du jeu, 2 frames par animation pour la plus part des ennemis, vu la relative simplicité des sprites, il aurait été souhaitable de faire un effort à ce niveau.La musique est elle aussi très rétro. Pour le coup, cela ne m'a pas gêné mais faut aimer les sons de style chiptune.Sans proposé des musiques mémorables, celles-ci accompagnent bien l'esprit général du jeu.Le bestiaire est correcte, il y a assez de boss et de bonne taille ainsi que les simples ennemis.Quelques quêtes annexes très simples qui ne doivent pas être débloquées.Un bon challenge surtout en hard (surtout les boss). Comptez une quinzaine d'heures en premier run en normal sans forcément avoir tous les cœurs etc au max.En résumé,Aggelos est un petit jeu sympathique qui rappelle l'age d'or des consoles 16bits mais qui manque d'ambitions.L'histoire n'est pas spécialement travaillée, quelques soucis à la manette, des boutons pas du tout utilisés, une réalisation minimale surtout pour les animations.Et même si Aggelos ne surpasse celui dont il s'inspire en aucun point, le gameplay reste tout de même assez bon pour qu'on est envie de finir le jeu.+ Neo Retro+ OST très old school (trop? )+ Challenge en mode hard- Soucis dans les commandes (PS4)- Animations en 2 images/10