Alors demain ou aujourd'hui, allez savoir avec le décalage horaire, mais toujours est-il que cela a été annoncé pour le Gamepass Xbox et PC à minuit (heure du compte de Xbox Game Pass), donc peut-être dans la journée chez nous. Bon amusement ^^

Who likes this ?

posted the 04/21/2020 at 10:14 PM by tuni