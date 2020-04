Pour rappel la Series S : / GPU RDNA2 NEXT GEN 4TF (équivalent de 7-8TF CGN sans compter le Mesh Shaders et le VRS qui augmentera les perfs de manière software.) CPU ZEN2 8/16 Fast SSD + Velocity Architecture RAM GDDR6 Ray Tracing

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2020 at 02:56 PM by gingxsama