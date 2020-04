Salut les gars,Juste pour vous annoncer que je vais bientôt créer un blog wordpress. J'avait déjà fait un article à ce sujet mais j'avais un gros manque de connaissances qui m’empêcher de me lancer.Maintenant que je maîtrise les conteneurs sous Docker ainsi que la gestion d'un reverse proxy, je peux créer autant de blog wordpress que je le souhaite en quelques instants et ce en auto-hébergement (on verra si la bande passante va suivre).Principalement sur l'informatique (dont fait partis les jeux-vidéos) :- Découvrir l'univers Linux (administration système et réseaux)- L'univers des conteneurs (Docker, Kubernetes, Devops).- La virtualisation (principalement KVM mais je ferait des articles sur Hyper-V, ESXI et Xen quand j'aurait plus de connaissances)- Gaming avec des articles sur comment attribuer un GPU à une machine virtuelle pour créer son propre cloud gaming- Auto-hébergement- Pas mal de mind-maps de mon crûEt je vous réserve d'autres surprises. J'attend juste d'avoir du matériel pour créer des vidéos youtube et produire des tutoriaux de qualité. Si quelqu'un peut me conseiller ce serait sympa car c'est clairement pas mon domaine.Je vais faire en sorte qu'il n'y est pas trop de fautes d'orthographes, mettre un maximum de sources et surtout du contenus à forte valeur ajouté.Ces deux ans de formation ont était très enrichissant et j'aimerai avec ce blog partager la connaissance que j'ai pu acquérir. De plus, ca fera des articles à poster sur Linkedin et je pense que vu les circonstances actuelles, ca pourrait aider des gens à démystifier l'informatique et leur permettre pourquoi pas de se reconvertir dans ce domaine qui va pas connaitre la crise de sitôt (enfin je l’espères).