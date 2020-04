Bonsoir, Très important si vous possédez une Switch : les bases de données de Nintendo ont été sévèrement piratées ces derniers jours et il y a déjà eu quelques cas de vols de donnés bancaires. Déliez vos comptes PayPal de l’eShop et activez la double authentification au plus vite ! Je viens de le faire

Who likes this ?

posted the 04/21/2020 at 12:35 AM by omso