Ca fait 2 fois que je vois passer la pub destiny 2.



Ils ont vraiment aucun respect pour eux-même mdr



Cette prostitution rempli de mytho, je suis écroulé de rire.



Que de la cinématique en image de synthèse, aucun gameplay, annonce du jeu gratuit.



On est vraiment tombé bien bas pour cette licence.



Adieu bungie!



Quand les joueurs vont voir le gameplay, ca va pas être la même chose ahah que cette fausse pub même pas épique tellement c'est coupé à la truelle.



JPP comme on dit!



(P.S.: J'effacerai cet éclat de rire plus tard)