Pour ceux qui se demandent de qui il s'agit, il était directeur de la création chez Bungie de 1997 à 2012 et est l'un des artistes principaux derrière les HALO (le Major, le Scorpion, le capitaine Keyes...c'était lui).



Il officie aujourd'hui sur DESINTEGRATION, un FPS prévu pour cette année sur PS4, Xbox One et Windows, et qui a fait l'objet de quelques previews prometteuses récemment.



Selon lui, la technologie haute vitesse employée par le SSD de la PS5 fera une différence massive dans l'art et la manière de créer des mondes enfin dénués de techniques cache-misère pour charger telle ou telle partie de l'environnement en coulisses, comme on peut le voir (ou le subir) sur de nombreuses productions current gen.



Les loadings, les cinématiques, les corridors contemplatifs où il ne se passe rien mais qui déroulent progressivement la salle ouverte, complexe, détaillée, dense, interactive au bout du tunnel, er qui met du temps à se charger, toutes ces petites contraintes techniques ou ces tricks utilisés pour cacher l'incapacité technique de la machine à traiter une quantité massive d'informations instantanément et qui finissent par hacher le rythme du jeu ou qui peuvent parfois casser l'immersion...



Voilà le genre de procédés qui ont la vie dure, et qu'entend bien reléguer à l'âge de pierre cette technologie et dont la vitesse de traitement est supposée devenir un nouveau game changer, offrant des mondes plus fluides, plus ouverts, plus détaillés, instantanément, et avec un gain de temps dans l'optimisation pour faciliter la vie des développeurs.



Rappelons que, d'après l'architecte de la PS5, Mark Cerny, le SSD (dont il parle depuis près de 2 ans maintenant) sera la feature clé de la prochaine génération, celle qui remettra en question en profondeur la façon de concevoir des mondes virtuels, en faisant enfin l'économie des chargements pré-jeu ou in-game à rallonge.



Au lieu d'être contraints de cacher des environnements complexes derrière de jolis paysages figés pendant de nombreuses secondes ou d'imposer aux joueurs de longs corridors de transition où il ne se passe rien (mais où, en catimini, le jeu charge lentement mais sûrement la suite), les développeurs auront désormais toute liberté à créer des mondes plus étendus et plus denses sans avoir peur des limites imposées par un flux de données trop contenu, ou trop petit, comme cela peut être le cas sur les supports de générations actuelles ou antérieures.



Des supports dépassés, qui réclament un surplus de travail pour cacher ce goulot d'étranglement, qui coupe les ailes de pas mal de AAA dans leur vision première de ce que devrait être un monde ouvert. Cette technologie ouvrira la porte à beaucoup plus de contenu, visuel comme interactif, beaucoup plus vite, et rendre l'expérience de jeu breucoup plus fluide. C'est le but affiché.



Et personnellement, puisque le SSD est devenu la nouvelle marotte des développeurs depuis quelques semaines, et que les promesses en termes de changement sur le game design sont claires et appréciables sur le papier (des mondes plus riches, plus détaillés, sans mise en place lente et laborieuse pour cacher la misère entre deux environnements complexes), j'espère vraiment qu'il n'est pas simplement question de discours marketing, mais que cela se vérifiera très vite.



https://www.videogameschronicle.com/news/halos-co-creator-says-ps5s-ssd-tech-will-make-a-huge-difference-for-designers/