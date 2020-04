Salut !Je viens de trouver ça sur YouTube, il s'agit d'un mod pour Banjo Kazooie qui propose aux joueurs de balader à Hyrule dans le jeu de Rare !D'après ce que j'ai compris le gars (Markus Kurko) a fait ça tout seul et ça rend plutôt bien, je trouve.Pour ceux que ça intéresse, j'ai vu qu'une démo était disponible et que la version finale sera disponible en mai ou en juin !Et donc en faisant des recherches sur The Legend of Banjo Kazooie: The Jiggies of Time, je suis tombé sur un autre mod de Banjo Kazooie du même créateur: Banjo Kazooie: Stay At Home sortit pour occuper les joueurs en période de confinement, ce mod vous propose des niveaux inspirés de Super Mario 64 dans Banjo Kazooie !