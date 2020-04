Dans les futurs titres à venir, annoncés ou en rumeur, lequel vous donne un attrait particulier (graphisme, suite, ...) et qui vous donne l'envie de passer par la case next gen.Pour moi, le soft qui m'a interpellé est un titre du studio Ninja Theory mais cependant ce n'est pas Hell Blade 2 (et encore moins bleeding edge ^^) mais celui ci :En effet, ce court trailer m'a fait me questionner sur "est ce vraiment des images de jeu ou des extraits de la réalité?" avec l'escalier.En cherchant sur le net, j'ai pu retrouver une photo avec le groupe musical Heilung chez Ninja Theory de ce fameux escalier.Ce coté réaliste du projet et du thème, via les terreurs nocturnes en référence au démon de la mythologie nordique Mara, m'intrigue fortement par l'expérience qui pourrait en ressortir.J'espère un jeu qui permettra vraiment de rentrer dans les angoissantes sensations que racontent les personnes au sujet de leurs maladies du sommeil.Et vous, quel est votre titre qui vous intrigue le plus en vue de la next gen ?