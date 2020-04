Sony dépose un brevet pour un robot de compagnie, qui devrait accompagner les joueurs solitiareBasé sur l'idée que il voit un joueur joué, la motivation de ce dernier augmente. Sony a déposer un brevet pour creer un robot qui pourrait partager nos émotions.Le reste est traduit par google tradProbablement après avoir lu ces nouvelles, l'idée d'un cube d'entreprise dans le plus pur style Portal ne vous semble pas si folle. Selon un brevet récent, Sony travaille à développer un robot pour tenir compagnie aux joueurs solitaires; un partenaire qui réagit à nos exploits dans nos jeux vidéo préférés. Pour mener à bien ce projet, l'entreprise s'appuie sur des données qui indiquent que lorsqu'un joueur est observé en jouant à des jeux vidéo, sa motivation augmente.Sony, son robot compagnon et les joueurs solitaires"L'inventeur se concentre sur la possibilité d'utiliser un robot comme lecteur d'affichage commun, qui éprouve de la sympathie pour un utilisateur", précise-t-il. En d'autres termes: avez-vous réussi à vaincre le crapaud de l'extension The Heart of Stone dans The Witcher 3: Wild Hunt? Ensuite, le robot célébrera la victoire avec vous. N'avez-vous pas pu le faire avec cette phase compliquée de Dark Souls? Votre partenaire robotique partagera votre frustration avec vous. Avez-vous besoin que quelqu'un vous accompagne tout en jouant un titre d'horreur? Le robot sera là pour vous soutenir."On s'attend à ce que l'affinité de l'utilisateur avec le robot augmente et que la motivation pour jouer à un jeu soit renforcée par le robot qui voit le gameplay avec l'utilisateur et se sent satisfait ou triste avec l'utilisateur", a déclaré le brevet. De cette façon, Sony travaille à forger ce qui est censé être le compagnon de jeu robotique idéal, si vous ne pouvez pas compter sur vos amis à l'époque.Pour le moment, la façon dont le robot serait en charge de percevoir les émotions de l'utilisateur n'est pas claire. Cependant, Sony est basé sur une technologie qui a baptisé le nom intrigant de "déduction des sentiments". Bien qu'il soit à noter que tous les produits brevetés peuvent arriver avec des modifications du marché ou, directement, ne pas finir par être commercialisés, la vérité est que ces types de projets ne sont pas étranges pour l'entreprise: rappelez-vous que Sony a conçu et fabriqué Aibo, le chien robot.Les joueurs solitaires de PlayStation 5 pourront peut-être profiter de leurs jeux vidéo préférés avec ce robot à l'avenir. De plus, ce robot compagnon peut peut-être s'adapter à d'autres de nos goûts: après tout, si vous pouvez nous voir jouer à des jeux vidéo, vous pouvez peut-être aussi regarder un film ou une série télévisée avec nous.