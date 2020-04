article

15/ Gris

14/ beyond eye

13/Wii : Kirby

12/ Donkey kong country TF

11/Rime

10/ Dead cell

9/Assassin’s creed odyssey

8/ link awakening



7/ Telling lies

6/ A plague tale : innocence

5/ Kingdom heart birth by sleep hd

4/ Astro bot

3/Smash bros ultimate

2/ PS VR : Moss

1/ Subnautica

HS : final fantasy 7

Bonsoir à tous, bonjour à tous amis joueursOui, nous sommes bien le 19 avril 2020 et je profites enfin du confinement, et accessoirement de mes jours de congé pour clôturer ce top 15 des jeux finis en 2019.Un peu plus de jeux finis que l'an dernierC’est un jeu que j’ai terminé au mois d’aout sur une semaine de jeu, à chaque soirée dans un airbnb lors de mes vacances à Paris en famille. Alors que dire ? Et bien pas grand choses honnêtement.Le jeu est beau, oui. La direction artistique est superbe oui. Mais c’est tout. J’ai trouvé le jeu chiant à jouer extrêmement banal. Sans doute parce que j’ai déjà vu ce genre de jeu avant. Même l’histoire ne m’a rien fait. J’avais déjà fini Rime avant, qui m’étais resté plus en tête que celui-là.Donc : Un gros MouaisJeu assez fort dans ce qu’il propose car Il nous ait proposé de jouer une petite fille aveugle. C’est bien fait dans l’approche de la cécité via le gameplay. En effet, l’environnement est complétement blanc et fini par se matérialiser au fur et à mesure de la progression. Les décors sont le reflet des pensées de la fille qui se matérialise via les autres sens comme l’odorat ou l’ouïe mais en se rapprochant on se rend compte au final sa véritable identité remettant en question tout l’environnement. Il y a toujours un doute des lieux. Il y a aussi de bonnes idées comme le niveau de la pluie où toutes les odeurs et bruits sont vite caché rendant impossible à la fille de se repérer. C’est traité sur un ton coloré et léger mais je l’ai trouvé très lent et assez ennuyeux au final.Jeu sympathique, facile d’accès. Joué par mon fils et complètement abordable. Jeu qui cible très bien son public.Le jeu est marrant, mais je n’ai pas retrouvé les mêmes sensations qu’un donkey country return à l’époque de la sortie sur wii. Il y a trop peu d’éléments nouveaux, à part que ce soit plus beau. Ça reste quand même un bon jeu de plateforme. Gros point positif sur les boss de ce jeu que j’ai trouvé mieux travaillé et plus rigolo que le premier.Une excellente surprise ma foi. J’ai eu la chance de le faire après toutes les critiques faite dessus. Rime reprends des choses ici et là d’autre jeu mais le tout est bon. La fin est violente et surtout la compréhension globale du propos du jeu te met une sacrée gifleDepuis un moment, j’ai cherché un jeu de grignotage, un jeu que tu peux lancer n’importe quand pour une partie sans prise de tête. J’ai longtemps cherché un jeu capable de succéder à Rogue legacy. Et bien le voilà, je l’ai trouvé. Extrêmement perturbant au début jusqu’ à comprendre le principe d’orbe et de capacités. Les mises à jour rendent le jeu de mieux en mieux et le suivie semble continuer. Un super jeu popcorn pour des parties rapides, un jeu a durée de vie illimitée, vraiment.Je l’ai platiné, je l’ai exploré de fond en comble, j’ai passé des heures et des heures et des heures dessus mais je n’ai pas pu en venir au bout du dlc de l’Atlantide tellement ça m’a achevé quand j’ai compris qu’il fallait ENCORE nettoyer des maps et des tours de guet. C’en était trop, je n’en pouvais plus et je suis gavé. Hamdoulah, merci.Et pourtant le jeu a plein de qualités, je ne peux pas le nier. J’y aie pris un certain plaisir aussi. Ça reste l’époque grecque, c’est bien documenté, le boulot est énorme.La surface de jeu est grande, les quêtes sont nombreuse avec plein d’autre chose comme le discovery tour, le mode quête à faire ….Mais Assassin’s creed odyssey est mal dosé par rapport à AC origins dont la formule est exactement la même. Ici, c’est du plus plus plus, 6 mercenaires à battre dans origins ? Ici il y a une bonne trentaine. Dans origins, nous avions 6 cibles avec une bonne histoire ? Dans odyssey, c’est une bonne vingtaine de cibles. Assassin’s creed odyssey, c’est un bon hamburger pour lequel Ubisoft a proposé un menu en triple épaisseur dans un menu XXXXL. J’ai donc été écœuré à la fin et ça ne prend pas. Ce n’est pas mémorable car nous ne sommes plus dans un assassin creed. L’ambiance même du jeu très politiquement correct, dans l’ère du temps d’ailleurs, ne semble pas correspondre à l’ère du temps de l’antiquité. En fait, il y a beaucoup de choses qui m’ont fait sortir du jeu. Et dernière chose sur le contexte historique, comme assassin’s creed rogue, ce jeu se passe dans un contexte de guerre. Je n’ai pas senti du tout le contexte de guerre dans ce jeu.Bref, en étant un grand amoureux de la formule assassin’s creed et étant agréablement surpris de la formule renouvelé sur Origins, celui-là a fini par avoir raison de ma patience et m’a laissé sur le côté de la route. Si le prochain AC reprend ces bases là, ce sera sans moi.A Link Awakening sur gameboy est l’un de mes meilleurs jeux faits depuis que je joue à des jeux vidéo. Si ce n’est le meilleur jeu vidéo au point que je considère comme une madeleine de Proust. C’est un jeu que j’ai fait et refait plusieurs fois. Donc quand un remake de ce jeu est annoncé, je bondis de mon siège. Au final, c’est un classique rafraîchie mais dont sa pur sève en demeure intact. J’ai pris un pied à le refaire avec mon fils. Je constate aussi ce que je pensais depuis un moment J’adore les zelda 2d et je préfère les zelda 2d au 3d, ça ne fait plus un pli.Mais avec le temps, je me rends compte que le jeu a été oublié aussitôt fini, aussi fort que soir le matériel d’origine. Pourquoi ? Je crois savoir pourquoi, car ce zelda est avant tout un remaster plutôt qu’un remake et aussi beau qu’est ce jeu avec sa patte artistique géniale, le cœur du jeu reste exactement celui que je connaissais et aussi celui d’un jeu des années 90.Ça reste tout de même un classiqueCe jeu est une bonne surprise bien que pas si original que ça. En effet, ce jeu reprend le même principe que her story mais en plus développé, plus mûre et plus intéressant. Nous incarnons toujours une personne dont nous ignorons son identité au début enquêtant sur une affaire en visionnant une base de données d’échanges vidéo. Si Her story se concentrant seulement sur les enregistrements vidéo d’une seule personnes, dans Telling lies nous nous concentrons sur 4 personnages en même temps. Et l’autre subtilité, c’est que nous ne connaissons pas le contre champs des échanges vidéo. A partir de là, c’est à nous de saisir l’histoire, les personnages et le fin mot du scénario. Fini en 3 soirées, avec une bonne prise de note à côté. Heureusement que le jeu nous mets l’accès à un bloc note. Le jeu est court mais intense avec narration super bien maîtrisée.La surprise de l’année. Le jeu est sorti de nulle part, il n’y avait pas une semaine je ne soupçonnais même pas son existence. Et puis sortent les premiers tests, les premiers avis, la curiosité me pousse à prendre ce jeu. Allez soyons fouLe jeu est une grosse surprise. Sa réalisation sonore frappe d’entrée de jeu et dès l’écran titre. Mais pas que sa réalisation générale aussi. Nous avons affaire ici à The last of us à la sauce moyenâgeuse. Même cadrage, narration similaire, même système d’infiltration mais le gros gros plus du jeu, la valeur ajouté de ce jeu c’est la gestion des rats, nouvel ennemis inédit qui vient s’ajouter. Une sorte de mare vivante pour lequel il ne faut toucher.L’histoire est sympa mais sans plus, gros travail sur le son, les doublages VF sont top. L’époque traitée, à savoir une époque moyen-âge au moment de la guerre de 100ans et de la peste noire est originale.Cocorico d’ailleurs le jeu est bordelais. Chapeau. Mais curieusement le jeu s’oublie vite.Jeu que j’avais à peine commencé sur psp à l’époque mais que j’ai continué dans sa version HD 60fps sur la génération actuelle. Ce jeu est particulier car il propose quelque chose de nouveau par rapport à la série. Une autre époque, de nouveaux héros, un système de gameplay différent et trois histoires différentes entremêlées à faire dans l’ordre que l’on veut. Au final, je ne vais pas tergiverser, c’est excellent jeu tout simplement qui se vaut à lui-même. Terra, Ventus et Aqua, trois histoires vraiment sympathiques nous donnant à chacun une partie de l’histoire de chaque monde Disney que nous traversons. C’est dynamique, c’est varié, c’est beau, et la mise en scène des combat complètement dbz-esque. Il serait un spin off singulier ce serait vraiment génial mais le seul problème est que son histoire est canon (comme tout le reste d’ailleurs) rendant encore plus complexe l’histoire de kingdom heart. Mais ça, ce n’est pas le problème du jeu en lui-même si on le prend seul. J’ai passé un bon moment dessusUne bonne surprise. Un jeu de plateforme révolutionnaire qui regorge de bonnes idées liés à la VR. Nintendo a loupé son coup sur ce créneau.Le jeu est assez long avec une bonne rejouabilité et un gameplay au poil. Et J’insiste sur ce point, ce jeu de plateforme en VR à un gameplay au poil. Son humour fait penser à du mario et du rayman à la fois. L’OST est bonne mais répétitif. Au final, c’est l’un des meilleurs jeux de plateforme sortie à ce jour et l’un des meilleurs jeux en VR. L’expérience est novatrice et je n’avais jamais vu ça dans ma vie de joueur auparavant. C’est dans ces moments de surprise total avec des jeux là que je remercie le jeu vidéo. La VR a tellement de bonnes idées à exploiter.Le jeu de l’année pour mes enfants. Un jeu indiscutable aujourd’hui. J’ai pu saisir l’immensité des options et des choses possibles dans le jeu. Il est fun à jouer, il est pêchu, il est super calibré, il est complet. Le meilleur jeu de combat de cette génération, je n’ai pas peur de le dire.Bon jeu, avec un gameplay sympathique, plus compliqué et plus technique que brawl, ne serait-ce avec les commandes. Le saut par ex se faisant avec la croix directionnelle remplacé par un bouton de saut. Plus logique mais moins pratique pour les plus jeunes joueurs. Il possède l’un des meilleurs casting pour un jeu de la sorte avec mario contre ryu, cloud, terry bogard, bref c’est la folie.La mise en page s’est considérablement améliorée, façon tekken. C’est un jeu qui est encore joué et rejoué tout le temps chez moi.Nous arrivons au top 2. C’est Moss qui arrive à la deuxième place de ce top 2019. C’est un jeu qui m’a bien plus marqué de Astro bot en plus, bien que jouant sur la même cour de jeu de plateforme VR. Pourquoi ? Parce que déjà Moss est le plus beau que j’ai vu cette année. Pas en terme de graphisme bien sûr ( on parle du PS VR et sa grille) mais en terme de direction artistique.C’est BEAU, c’est BEAU.Les décors sont somptueux renforcés avec une VR bien pensé. Ce mélange de fantasy et de gigantisme lié à la petite taille du protagoniste. Le gameplay est intelligent, un mélange de jeu de plateforme et de puzzle. Nous avons l’impression d’observer une sorte de boite à poupée qui prend vie tout autour de nous. La coopération entre la souris et le joueur lui-même via le personnage du lecteur est énorme et explose la 4eme dimension.Décor féérique, variété de gameplay. A chaque fois, ça été une grosse claque. Merci à ce jeu d’avoir existé, j’ai vécu des expériences nouvelles. Vivement le 2C’est le meilleur jeu que j’ai fait cette année. Voilà c’est tout.Pourtant c’est marrant avec ce genre de jeu, ça commence toujours mal. L’entrée en la matière, la richesse du jeu ainsi que sa cruauté ont tout fait pour me faire lacher la manette. J’ai été mort pas mal de fois de noyade au début et de faim.La mer, l’espace, double hostilité à l’homme.Et pourtantLe jeu ne te laisse pas tomber pour autant, il t’aiguille juste ce qu’il faut pour tu ne tombes pas en rond, encore faut-il détecter ces signaux. Subnautica est un jeu d’exploration totale, il faut fouiller, il faut enquêter, il faut survivre. La peur de l’inconnu est forte. Au début, j’ai cherché à survivre, courser des poissons, puis trouver de l’eau avant de revenir dans sa pauvre capsule de survie épuisé avec la faim et la soif pas complètement calmée. Puis on trouve d’autre solution, on commence à maitrise l’environnement des alentours, à subvenir aux besoins essentiels, puis il faut avancer, on part en expédition, à la recherche de nouvelles trouvailles, en plein inconnu, complètement hostile. La présence du Léviathan te rappelle qu’on ne rigole pas. On trouve des nouveau plan, de nouvelles armes, débloquer de nouveaux lieuBref, une véritable aventure version robinson Crusoé. De plus, le jeu se paie le luxe de nous raconte une grosse histoire distillé au compte-goutte mais nécessaire de la comprendre pour finir le jeu. Et il y a même une histoire dans l’histoire.Ce sentiment de satisfaction quand on construit un gros sous-marin après avoir cherché et récolté des heures durant les matériaux.J’ai pris un pied de fou avec ce jeu. Belle musique qui accompagné bien le joueur.Parce que final fantasy remake va venir en 2020 et parce que smash bros ultimate. J’avais envie de refaire ce jeu mythique en compagnie de mon fils. J’ai eu peur de me décourager en cours de route mais finalement ce jeu est toujours aussi excellent malgré le temps. L’histoire est toujours plaisante à suivre. L’intrigue de cloud reste impressionnante. Nous avons toujours l’impression de vivre une épopée avec une team où chaque personnage aura son arc narratif en deux partie. Jeu avec des thèmes sur la mort et l’écologique toujours aussi d’actualité. Et toujours cette zone d’ombre entre sephiroth et jenova, qui contrôle qui ? Le système de materia reste toujours technique et intelligent, les graphismes datés ne rendent pas obsolète l’âme du jeu et le dernier combat contre sephiroth reste toujours mythique.FF7, même aujourd’hui, reste un must have. Un classique aussi fort qu’un bouquin du seigneur des anneaux.Final fantasy 7.Belle collection des jeux street fighterJe vous remercie de m'avoir lu et portez vous bien.