Salut à tous, voici une nouvelle vidéo (une nouvelle fois la Corée & le Japon).Dans ce sixième épisode, je vais découvrir le quartier du Street Art coréen, "en immersion" : le village culturel de Gamcheon à Busan (Corée) puis je vais me rendre au Japon et plus particulièrement dans la ville de Fukuoka, faire du shopping à Canal City Hakata, se balader dans le parc Ohori et monter au sommet de la tour de Fukuoka.Le point culminant de cette vidéo sera à Kagoshima, une vue magnifique depuis le balcon de mon appartement, juste en face du volcan Sakurajima. Bien évidemment, je vais ensuite prendre un ferry et explorer cette belle île volcanique de Kagoshima et voir de plus près ce volcan actif Sakurajima. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un bonus.C'est ce qui vous attend dans cet épisodeSoyez indulgent, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite.Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, si vous avez des questions etc ... j'y répondrai