Le dernier jeu d'Obsidian The Outer Worlds, sortie l'année dernière sur PS4 et Xbox One, n'avait peut-être pas eu les plus grands environnements à explorer, mais au moins ces emplacements étaient assez détaillés. Cependant, cela aurait pu être tellement mieux. Dans une nouvelle interview accordée à la chaine youtube No Clip, le game designer d' Obsidian Brian Heins révèle comment l'expérience RPG a été freinée par les contraintes de mémoire des consoles de génération actuelle.Tout en discutant du Groundbreaker, le deuxième emplacement du jeu que vous explorez, Brian Heins explique comment le lieu était à l'origine divisé en trois niveaux distincts, chacun disposant d'un écran de chargement. C'était trop pour l'équipe et elle a donc décidé de créer un environnement cohérent unique, ce qui a provoqué ses propres problèmes. Des zones telles que la baie médicale ont dû être modifiées pour fonctionner sur la promenade principale de la station ainsi que sur quelques autres emplacements, car l'environnement unique dépassait désormais les contraintes de mémoire de la PS4 et de la Xbox One. En tant que tel, une section entière du Groundbreaker, surnommée «le pont» a été coupée simplement pour s'adapter aux consoles.Ailleurs, Heins discute d'un autre inconvénient à cela. Obsidian avait créé trop de PNJ pour que le jeu puisse les gérer sur les actuelles PS4 et Xbox One, ce qui signifie qu'un certain nombre de PNJ a été complètement supprimé de l'expérience:Mon Opinion:Voila exactement pourquoi Xbox est en train de faire une énorme erreur en forçant ses studios internes à développer leurs prochains jeux sur Xbox One et sur Xbox Series X pendant les 2 premières années de la prochaine génération.En effet Matt Booty, le responsable des studios Xbox, a déclaré que la Xbox Series X ne disposerait d'aucune exclusivité propre à la console pendant les 2 premières années et que les prochains jeux des studios Xbox sortiraient aussi sur Xbox One et PC (source: http://www.jeuxvideo.com/news/1169169/les-jeux-xbox-series-x-seront-compatibles-xbox-one.htm )Les Obsidian, Double Fine et autres Ninja Theory vont devoir encore penser et concevoir leurs jeux afin qu'ils puissent tourner sur le vieillissant disque dur et la mémoire vive obsolète de la Xbox One, et ne pourront pas concevoir leurs jeux en exploitant pleinement la Xbox Series X, notamment son SSD et la puce Zen 2 d'AMD.En face chez son concurrent, vu que des exclusivités uniquement PS5 sont déja prévus (Le prochain jeu du studio Bluepoint par exemple) les studios internes de Sony risquent bien de prendre de l'avance puisqu'ils vont pouvoir concevoir leurs jeux en exploitant pleinement la PS5 et son SSD, sans être freinés par la PS4.