Salut tout le monde,

comment allez vous durant cette période de confinement?



Comme le titre l'indique, j'ai besoin de votre aide pour l'achat éventuel d'un nouveau casque pour PS4.

Pour info, j'utilise une PS4 Pro ( donc prise obtique ) et un casque Turtle Beach 400 sans fils



J'ai quelques critères assez spécifique :



- Un casque sans fils

- Que le son puisse sortir dans le casque (ce qui est logique) mais aussi sur l'écran



Je m’explique un peu plus concernant les sorties de l'audio. Vu que je stream et quand j'utilise un autre casque, je n'ai que le choix de le sortir le son dans le casque ou l’écran mais pas les deux. Donc quand le son sort dans le casque je n'ai pas de son quand je diffuse et vis versa.

( Le Turtle Beach 400 a une clé avec un emplacement pour mettre un câble obtique que je branche à l’arrière de ma PS4 et c'est grâce à cela que j'ai du son sur l’écran ainsi que sur le casque)



Merci pour votre aide ;-)