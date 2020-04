Finalement grâce à l'aide de Apoca (que je remercie), j'ai pu enfin faire reconnaître mon GPU Nvidia (GTX 950) à ma machine virtuelle Windows 10 sous Ubuntu puis Proxmox VE. Des semaines entières à tester différentes configurations pour ne plus obtenir cette maudite erreur 43.Il y a eu de grandes avancés dans le gaming sur Linux mais clairement jouer sur Windows est beaucoup plus confortable et je subis moins de baisses de frame-rate.Qu'est-ce que ça donne du coup ? Après tout, on virtualise Windows via une technologie Linux, on peut avoir des craintes.Le résultat est juste bluffant. J'ai alloué 50% du i7-4770 à la VM Windows 10 (et l'autre à la VM Ubuntu Server pour mes conteneurs Docker) et j'ai quasi pas de perte.Tout mes jeux (Steam, Origin, Uplay, GOG) fonctionnent sans baisse de frame-rate notable.RPCS3 (VF5FS), PCSX2 (VF4E, Tekken 5, GOW 2, SOTC), Dolphin (F-Zero GX), Cemu (Mario Kart 8, Zelda Wind Waker) fonctionnent à merveille alors qu'encore une fois j'ai alloué que 50% de la puissance CPU à la VM. Zéro plantage à signaler, la technologie KVM est ultra fiable et solide comme du roc (c'est utilisé chez Shadow et Google pour Stadia pour info).Bref c'est comme si j'avais une machine physique sous WIndows 10 avec un GPU Nvidia tout simplement. Sauf que sous forme de VM, Windows 10 est beaucoup plus souple et je bénéficie de toute les technologies liés à Linux (stockage sous Ceph/ZFS, snapshot, backup, migration à chaud etc.) sans payer de frais de licence à VMWare ou Microsoft.Du coup cette VM est parfaite pour jouer sur moniteur ou en streaming via Steam Link. A titre d'exemple, je suis dans la même situation que le gars dans la vidéo ci-dessous, confort totalEn dehors du gaming, elle peut servir pour la modélisation 3D, le montage photo et pour pleins d'autres taches (comme un PC standard en somme).Concrètement ça apporte quoi ?Une meilleure consolidation du matériel. J'ai une VM Ubuntu Server et Windows 10 qui tournent en même temps (50/50) mais elles sont souvent en sous-régime la plupart du temps donc rien ne m’empêche de lancer une troisième ou quatrième VM qui tournerait en même temps en récupérant de la puissance CPU de libre.Dans un contexte gaming, rien m’empêche d'avoir deux GPU avec deux VM Windows 10. Au lieu d'avoir deux PC physique, on réunis le tout dans un seul et même boitierUne sorte de Shadow ou Stadia à domicile si on préfère.Je vais bientôt mettre en place un serveur OpenVPN pour m'amuser et voir si je peux streamé mes jeux Steam par internet sans trop de latence. Impatient de voir le résultatLa prochaine étape logique serait d'acquérir du matériel pour faire du VGPU, c'est à dire créer des GPU virtuels à partir d'un GPU physique VMWare Horizon propose ce genre de solution avec les cartes Nvidia Quadro/GRID mais coûte la peau des fessesC'est pas pour rien que Nvidia déteste la passerelle GPU sur des cartes non pro (d'ou la fameuse erreur 43) car c'est pour mieux vendre ses cartes Quadro, Grid et Tesla.