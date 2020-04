Très belle initiative de la part de Sony qui va balancer 2 jeux gratuits sans être abonné au PS+.Les jeux seront disponibles en téléchargement le 16 Avril et resteront dans votre ludothèque même quand la promotion sera terminée.

posted the 04/16/2020 at 11:33 PM by leblogdeshacka