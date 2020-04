Munni, une petite Pakistanaise muette de six ans, cherche désespérément sa mère, perdue lors d'un voyage en Inde. Sa rencontre avec Pawan Kumarum (Salman Khan), un homme généreux, va lui redonner espoir. Leur incroyable voyage plein de dangers et de belles rencontres est porteur d'humanité.Dispo en streaming et en HD sur streamingox avec sous titres anglais.Dispo sur Prime video avec sous titres français :Si vous n'avez pas Prime et que vous souhaitez le voir en français, il est dispo en DL (en moins bonne qualité) sur fzmovies.net et les sous titres FR sont dispo sur subtitledb (prendre les sous titres "Bluray 720p & 1080p" par taskiller (du 26 Janvier 2018 )Durée : 2h43Je vous le conseille très très fortement. L'acteur principal est top comme d'habitude. A regarder de toute urgence !L'un des meilleurs film bollywood je pense. D'ailleurs, le film était sorti en salle en France avec sous titres FR.