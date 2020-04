Si aujourd'hui vous jouez au remake de Resident Evil 3, c'est certainement grâce à un petit français venu de Corrèze ! En effet, le tout premier Resident Evil s'inspire d'un jeu français dont vous connaissez très certainement le nom, mais auquel vous n'avez pas forcément joué : Alone in the Dark.



Je reviens donc en vidéo sur un des plus célèbres "plagiats" du jeu vidéo.







Si ce contenu vous intéresse, vous retrouverez également 4 autres vidéos sur ma chaîne qui traitent des influences de Resident Evil et une qui parle des différentes versions bêta.



Merci à vous, pour l’accueil sur le site et les bons retours sur l'article Ronflex = Totoro.



J'espère pouvoir encore vous fournir du contenu de qualité à l'avenir, et pas seulement sous forme de vidéos !

Alone in the Dark, le Père Biologique - http://youtu.be/cQyypZBGlAM