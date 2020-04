La violence et le sexe ont toujours fait parti de l'univers du jeu vidéo. On observe ce phénomène dès 1972, au travers du jeu Pong, faisant subtilement référence aux soirées arrosées entre potes, terminant souvent en baston ou en orgie à cette époque révolue, peuplée de hippies technophiles.La série des GTA en était également une belle démonstration dès les premiers épisodes, reprenant l'atmosphère et les codes des films de gangsters, de mafieux à la sauce polar.Le paroxysme des démonstrations ténébreuses étant atteint dans des oeuvres de niches telles que le jeu de combat aux "accents" gore Thrill Kill ou encore la sombre série des Silent Hill dont l'objectif semble être de déstabiliser et horrifier le joueur avec, par exemple, des scènes d'entités démoniaques forniquant de manière peu conventionnelle.Comme toujours sur les internets, toute thématique est prétexte à faire émerger des guerres sanguinaires entre zéelateurs et détracteurs du sujet discuté. Ces batailles sont fréquemment livrées en omettant l'existence d'une classe plus modérée d'êtres humains moins radicaux, donc déconsidérés voir mis à l'écart des combats d'idées.Une minorité peu vocale mais qui se pose des questions :- Pourquoi existe-t-il sur la question du sexe et de la violence dans le jeu video une dichotomie aussi importante ?- Qui sont les partisans libidineux qui jubilent à l'idée de rejouer les scènes de sexe d'un God of War ?- Qui sont les puritains détournant le regard lorsque le moment est venu de terminer un ennemi dans Doom Eternal ?Dites-moi tout dans les commentaires !Êtes-vous prêts à trancher des têtes quand il s'agit de voir des personnages coucher avant le mariage ?Vos premières caresses ont-elles commencé avec les attributs polygonés de Lara Croft ou Duke Nukem ?