TezFunz2, insider plutôt connu dès qu’il s’agit des produits Rockstar (plusieurs infos durant le dev de GTAV et encore actuellement pour les MAJ de GTA Online), a rebondi hier sur la rumeur d’un GTA VI encore « assez tôt dans son développement » en déclarant que le chantier en était bien plus loin que ça : « à mi-chemin, voir même au-delà de ça ».



Après le mec reste relatif car on parle d’un projet Rockstar, pouvant prendre des plombes (RDR2, c’est 7-8 ans de développement) et que même à mi-parcours, il peut très bien rester 3 à 4 ans de travail, ce qui explique que certains le considère encore « assez tôt dans le développement ».





Perso, ça me satisfait dans tous les cas car je ne voulais surtout pas d'une sortie trop imminente : GTA VI mérite d'être un produit purement Next Gen contrairement à GTA V qui a gardé le cul entre deux chaises.