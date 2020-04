Grosso merdo, ce qui en ressort, c'est que:- Le nombre de PS5 produite sur sa première année sera considérablement inférieur comparé à la PS4. Sony envisage d'en vendre moins car la demande sera moins élevé en raison du prix.Le Covid (corona virus) aurait perturbé les plans de communications, pas de productions.- Entre la date de sortie et fin mars 2021, Sony espère fabriquer entre 5 et 6 millions de PS5.La PS4 à été vendu à 7.5 millions d'unités entre novembre 2013 et fin mars 2014.Sony espère maintenir un prix entre 499 et 549$ (certains composants auraient augmentés de prix et surpris le constructeur). Le prix n'est toujours pas fixé en interne.- Sony prévoit de baisser les prix des différents modèles de PS4 au lancement de la PS5 afin que le public reste familier avec leurs catalogues et services et faire augmenter le nombre d'abonnés.- Le Covid-19 pourrait avoir un effet sur la production de la console, les employés travaillant de chez eux et la réunion du 30 avril à été annuler (pour la publication des résultats).- Sony aurait annuler plusieurs conférences de promotions/présentations pour la PS5 en raison du virus, et à été obligé de présenter le DualSense car de nombreux développeurs avaient reçus des infos sur son apparence et ses spécificités et Sony avaient peur des leaks. Le DualSens (son apparence) est connue au sein de nombreux services chez Sony, mais la console (son design) est toujours tenue secrète.- Sony maintient la sortie de la console pour fin 2020... tant que MS maintient cette date. En raison de la très forte concurrence surtout aux usa, les constructeurs pourraient vendre leur console à perte vu les enjeux sur ce territoire.- Jim Ryan vise un lancement mondiale, et espère que la fourniture des composants ne gênera pas cet objectif.- La production aurait pris du retard car de nombreux ingénieurs de chez Sony n'ont pu se rendre en chine pour ajuster certains détails. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et la console devrait pas tarder à rentrer en pleine production de masse.L'autre gros souci se situe aux niveaux logiciels, le virus a affecté la pipeline des productions de jeux (first) mais c'est un problème qui touche toute l'industrie selon une annonce publique de Sony.Source: