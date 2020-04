Bonjour,



J'aimerai avoir vos avis sur les jeux sur Android. Ca fait plusieurs mois que je regarde le play store android, et c'est vraiment l'enfer pour s'y retrouver.

Presque tous les jeux ont au moins 4/5 comme note, donc niveau crédibilité de l'avis des joueurs on repassera. Le jeu qui a en dessous de 4 on dirait que c'est vraiment de la merde .



Et après difficile de s'y reperer sur ce store, c'est vraiment le foutoir, plein de catégories osef, comme les plus rentables, qu'est ce que j'en ai foutre que les joueurs dépensent de l'argent sur ces jeux là? Ca en fait pas un bon jeu, bien au contraire.



Bref merci de me dire les jeux que vous avez testé et que vous avez trouvé vraiment bons, et pourquoi en quelques mots.

Je cherche plutot des rpg, mais si vous me trouvez des jeux atypiques sympas.



Et je cherche du gratuit, sauf si vous arrivez à me convaincre de payer un jeu android. C'est pas gagné.



Merci d'avance pour les réponses.