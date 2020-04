Salut à tous, petit article pour vous demander à ceux qui ont commandé à la fnac pour des jeux récents (animal crossing, FF7 remake), avez vous eu des problèmes ? La livraison était plus longue que prévu ? J'aimerais commander bientôt un jeu sur leur site, est ce que je peux y allez les yeux fermés ? Merci à vous, l'article sera supprimé juste après. Portez vous bien et faites attention à vous.

posted the 04/14/2020 at 11:49 AM by yanissou