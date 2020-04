Il y aura deux événements numériques Xbox «next gen» au cours des deux prochains mois.Celui de mai sera à peu près comme un véritable événement de reveal de la console, mais il y aura également des annonces / démos de jeux "vitrines".Celui de juin sera le remplaçant de l'E3. Spectacle rempli de jeux.La forme exacte de ces deux est encore en cours d'élaboration au moment où nous parlons. Ce sera du contenu vidéo diffusé en direct.Il y aura des tonnes de nouveaux jeux par Xbox First-Party. Gros jeux. Jeux moyens. Quelques jeux plus petits. Leurs nouveaux jeux partagent beaucoup de technologies, conçues pour UE4. De l'eau au PBR, au GI, aux systèmes procéduraux avec un accès Houdini optimisé, aux optimisations VRS, aux systèmes de végétation physique, etc., les équipes essaient de partager la technologie pour accélérer le développement.Fable est l'un de ces jeux vitrines. Un monstre fantastique. (??) Je ne l'ai pas vu personnellement, mais on m'a dit que c'était beau. Ils essaient de construire un monde fantastique avec une photogrammétrie artisanale, mais le monde ajoutera un mélange de génération procerurale à plus grande échelle. Des systèmes RPG complets en place, se concentrent sur de superbes combats à la troisième personne et des animations fluides. D'après les bruits de couloir, le jeu serait prévu pour 2022.Grosse nouvelle IP exclusive provenant d'un studio japonais. Aucun autre détail connu.Halo Infinite possède un immense monde ouvert que vous pouvez explorer, mais les missions de l'histoire elles-mêmes sont linéaires pour pouvoir continuer à progresser à travers l'histoire d'une manière plus classique. Exploration facultative. C'est une campagne beaucoup plus ambitieuse cette fois, pas votre campagne Halo habituelle de 6 à 9 heures. Ils font un geste très audacieux pour le multijoueur, ce qui surprendra les gens, mais ce mouvement a le potentiel de ramener Halo MP parmi les meilleurs jeux sur Xbox.Obsidienne - OMG Obsidienne! (??)FM obtient un reboot complet. Le réoutillage interne de ForzaTech s'est déjà produit au cours des dernières années. Moteur en position pour la prochaine génération maintenant.D'autres reboots à venir. Juste une mise en bouche de ce qui va arriver.Les deux prochains mois vont être mettre le feu. Phil ne se retient pas.