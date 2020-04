En cette période de confinement, je me suis mis à appliquer l'ensemble des connaissances que j'ai acquis en deux ans de formation pour mettre en place un serveur à domicile à double fonction. Voici la configuration :- i7-4770 3,4 Ghz (4 coeurs physiques avec HT)- 16 go de RAM- SSD de 256 Go- HDD de 8 ToLe but est d'installer Proxmox (solution de virtualisation sous KVM) et de créer deux machines virtuelles (représentation logique de machines physiques) qui tourneront simultanément sur le SSD 256 Go avec le HDD 8 To en backend via le protocole NFS (partage réseau) ainsi que 8 Go de RAM chacune.Cette VM me permet de déployer toute mes applications conteneurisé sous Docker. Aucune interface graphique, que du terminal de commande (l'interface graphique consomme énormément en RAM) et que des applications accessible via un navigateur web pour le coup.Voici la liste des applications :- Traefik : reverse proxy qui me permet de déployer tout mes conteneurs en générant automatiquement un certificat let's encrypt. Calibré pour les conteneurs et leur durée de vie éphémère (il connais toute les routes menant à bon "port"). Pour simplifier, sans lui je ne peux accéder à mes applications sur internet. J'ai juste besoin d'ouvrir les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) de ma box internet, ce qui me permet de mieux sécurisé mon serveur.- Oauth : double authentification (avec un compte google) pour protéger mes applications web sur l'internet public.- Portainer : gestion des conteneurs avec interface graphique. Idéal pour commencer à manipuler les conteneurs (je l'utilise peu).- Jellyfin : concurrent libre de Plex. Permet d'avoir son propre Netflix accesible en local et sur le web.- OpenVPN : pour accéder à mon serveur Proxmox de l'extérieur sans le mettre en danger sur l'internet public- Audiosonic/Airsonic : streaming de livres audio et de musiques- Wordpress : pour mes futurs sites web- Lidarr/Sonarr/Radarr/Bazarr/Jackett : méta-moteurs de recherche pour films, séries tv, musiques, sous-titres qui grâce à Jackett permet d'interroger d’innombrables trackers torrent et d'automatisé les téléchargements.- Nextcloud : cloud personnel- Duplicati : solution de sauvegarde- Syncthing : synchronisation des fichiers de manière décentralisé- Lychee : serveur de photos- Ubooquity/Calibre/Calibre-web : permet d'accéder à mes ebook ainsi qu'à mes comics et autres mangas.- MariaDB : base de données- Grocy : ERP pour les taches ménagères (ma femme va apprécier mouhaha)- Rocketchat : serveur de messagerie à la Discord- Code Server : Visual Studio version webToute ces applications sont portables d'un serveur à un autre, c'est le gros avantage des conteneurs. Cerise sur le gâteau, je n'ai qu'à déployer un fichier de configuration pour déployer la compagnie créoleDe plus, mon GPU Nvidia peux transcoder à la volée pour soulager le CPU avec Jellyfin (avec les fichiers x265 notamment). Néanmoins, vu le peu de vidéos que j'ai en x265, c'est le CPU qui transcode. J'ai préférer attribuer le GPU à la seconde VM.J'avais le choix entre attribuer mon GPU à ma VM Ubuntu Server (pour le transcodage sous Jellyfin) ou Pop OS. J'ai choisis la seconde option car cela me permet d'avoir une VM dédié aux jeux-vidéos ainsi que pour d'autres tâches.Pop OS est un dérivé de Ubuntu extrêmement simple à installer et qui embarque d’emblée les drivers Nvidia. L'installation s'effectue en quelques minutes.Un exemple de ce qu'on peut faire avec la passerelle GPUCette VM me permet de profiter de RetroArch, PCSX2, RPCS3, Dolphin, Steam Proton ainsi que Lutris qui me permet en toute simplicité de profiter de Uplay, Origin et Cemu et tout ça directement sur mon moniteur grâce à la passerelle GPU (GPU Passthrough).- RPCS3 tourne très bien (je joue à Virtua Fighter 5 FS régulièrement).- Dolphin fonctionne bien avec un jeu exigeant comme F-Zero GX sous Vulkan.- PCSX2 un peu moins, je pense qu'il tourne mieux sur Windows pour le coup avec DirectX- RetroArch fonctionne bien. Je fait fonctionner des émulateurs très exigeant comme Mednafen Saturn.- Cemu fonctionne avec Wine, un peu moins performant que sur Windows mais il fonctionne c'est déjà ça.- Steam fonctionne trés bien, je suis bluffé par les Proton qui permet de profiter des jeux Windows sous Linux.Pour une VM avec passerelle GPU, je trouve que les performances sont quasi proche d'une machine physique.C'est moins "user friendly" que sur Windows mais grâce à Steam Proton, il y a de plus en plus de jeux compatible Linux et il suffit de quelques réglages pour les jeux récalcitrants pour qu'ils fonctionnent dans de bonnes conditions.Ce qui est étrange c'est que Nvidia bloque par tout les moyens la reconnaissances des GPU grand public dans les VMs Windows (la célèbre erreur 43) mais je n'ai pas eu de soucis avec les drivers Linux qui étonnamment ne m'ont posé aucun soucis. Je pense que Nvidia veut surtout promovour les gammes pro comme les Quadro ou Tesla.Cette VM permet aussi de faire du remote gaming. La distro "GamerOS" permet de recycler mon M92P Tiny en SteamOS sous Arch. J'ai juste à streamer mes jeux Steam à partir de la VM et y jouer sur le mini PC en dessous de la TV. Un Raspberry Pi ou tout autre périphérique avec Steam Link fait l'affaire bien sur.Cette solution me permet de divisé en deux les capacités de mon CPU. Mon i7-4770 étant un 8 cœurs logiques, chaque VM se voit attribué 4 cœurs mais dans certains cas, je peux attribuer 8 cœurs à la VM gaming sans impact sur l'autre VM (tant qu'il n'y a pas d'activité sur cette dernière en fait en fait).Au final, si je devait faire un bilan de ma VM gaming, je ne vois pas de différence avec une machine physique. Dommage que je puisse pas mettre Windows à la place mais bon ça me fera économisé 30 Go d'installation au moinsLa prochaine étable si j'ai un CPU récent, le VGPU