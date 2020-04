Alors que nous sommes à quelques mois de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, plusieurs sites et influenceurs ont lancé des sondages pour interroger la communauté des joueurs sur leurs intentions d'achat.Le site US IGN a publié il y a quelques jours une vidéo qui contenait les résultats d'un sondage qu'ils avaient publié après que les deux spécifications techniques des consoles ont été révélé . Le sondage, avec un échantillon de 58 000 voix, montre que près de 60% des gens prévoient d'acheter une PS5, avec un énorme 43,3% disant qu'ils achèteront la PS5 exclusivement. XBX a obtenu près de 40% des voix, mais seulement 25,7% ont déclaré qu'ils l'achèteraient exclusivement:Le célèbre insider Shinobi a lui aussi lancé sur son Twitter un sondage pour demander à ses followers de quel éditeur ils attendent le plus de jeux cette année ( https://twitter.com/shinobi602/status/1248313260958453767 ). Après plus de 16000 votes, le résultat est sans appel puisque Playstation récolte plus de 60% de votes, Xbox suivant loin derrière avec seulement 23,5 %:Enfin du coté de la France, c'est le très "respecté" influenceur Julien Chièze qui a demandé à sa communauté youtube quelle console ils comptent acheter en fin d'année. Après plus de 47000 votes, la PS5 est largement plébiscitée avec 60% de votes, la Xbox series X seulement 27%:Rien n'est perdu pour Xbox, qui dispose encore de plusieurs temps de communication pour changer la tendance, d'autant plus que les prix, les services et le catalogues de jeux sont encore à dévoiler au cours des prochains jours.