hello je viens posté mon coup de gueule marre de voir tout et n'importe quoi …



je ne comprend pas qu'on sanctionne RE3 sur la durée de vie qui est au finale la meme que l'original et que peu sanctionne ff 7 remake qui abandonne plus des 3 quart du jeux intolerable …



je suis fan de FF et pourtant oui j'ai été déçu de l'absence du beffroi dans re3 mais je le suis encore plus pour FF 7 qui boycott les 3 quarts du jeux complet.



alors oui il ont rajouté du contenu c'est faible au final ca n'excuse rien il manque toujours la majeur partie du jeux complet vendu pleins tarif.



bref gros coup de gueule vous êtes beaucoup trop nostalgique .. comment vous pouvez acceptez ca srx...