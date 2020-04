Il y a quelques jours à peine, Troy Baker, comédien de doublage de renom qui incarne notamment Joel dans The Last of Us, se posait la question de savoir si le public allait adhérer ou pas à l'histoire de The Last of Us Part 2. Interviewé par Fandom quelques jours après le report inattendu et à une date indéterminée du jeu, l'acteur américain expliquait qu'il vallait mieux être ouvert d'esprit afin d'apprécier l'expérience. Des propos qui depuis quelques minutes ont une résonance complètement différente depuis qu'un utilisateur sur 4Chan a balancé tout simplement TOUT le scénario du jeu, avant de voir son post être supprimé dans la foulée. Mais comme chacun sait, Internet n'oublie jamais et son bullet point est d'ores et déjà en train de se répandre comme une trainée de poudre...



ATTENTION, SPOILERS MAJEURS QUI RÉVÈLENT TOUTE L'INTRIGUE Il y a quelques jours à peine, Troy Baker, comédien de doublage de renom qui incarne notamment Joel dans The Last of Us, se posait la question de savoir si le public allait adhérer ou pas à l'histoire de The Last of Us Part 2. Interviewé par Fandom quelques jours après le report inattendu et à une date indéterminée du jeu, l'acteur américain expliquait qu'il vallait mieux être ouvert d'esprit afin d'apprécier l'expérience. Des propos qui depuis quelques minutes ont une résonance complètement différente depuis qu'un utilisateur sur 4Chan a balancé tout simplement TOUT le scénario du jeu, avant de voir son post être supprimé dans la foulée. Mais comme chacun sait, Internet n'oublie jamais et son bullet point est d'ores et déjà en train de se répandre comme une trainée de poudre...

Thème principal de l'histoire, relations entre chacun des personnages, leur destinée, détails sur certaines scènes bien précises, explications des séquences aperçues lors des différents trailers, qui meurt, qui survit, cet anonyme qui se dit être un proche d'une personne travaillant chez Naughty Dog vient de lâcher une bombe en cette soirée de dimanche de Pâques qui paraissait jusqu'alors tranquille. Bien sûr, rien de tout cela n'est officiel, mais compte-tenu des détails apportés et de la noirceur des propos, il y a peu de chances qu'il ait menti... On vous fait un récapitulatif le coeur meurtri.- L'histoire de The Last of Us 2 est centré sur le personnage d'Ellie. Le point de de départ est la relation amoureuse entre Ellie et Dina.- Ellie et Joel sont distants depuis les événements survenus à la fin du premier The Last of Us. Ils essaient néanmoins de renouer contact- Il y a une histoire d'amour triangulaire entre Ellie, Dina et Jesse qui n'est autre que le jeune homme asiatique qu'on peut voir dans le trailer de l'E3 2018 en train de papoter avec Ellie lors de la soirée dansante.- Dina est bisexuelle et avait une relation avec Jesse avant qu'elle ne s'intéresse à Ellie, juste après leur séparation récente.- Parce que Dina est la fille avec laquelle tous les jeunes hommes rêvent de sortir et qu'elle a toujours eu des relations hétérosexuelles, Ellie a du mal à accorder sa pleine confiance à Dina, en termes de sentiments.- L'Acte 1 du jeu se termine par une séquence amoureuse importante entre Ellie et Dina, qui va consolider leur relation. Mais cette amour naissant va être de courte durée, puisque les deux femmes vont être interrompues par l'attaque des Seraphites (l'un des deux groupes croisés dans les trailers, l'autre étant les WLF). La ville de Jackson est elle aussi attaquée par le groupuscule.- Dina est tuée lors de cette attaque-surprise.- Les Seraphites se proclament comme étant des anges dont le but est de nettoyer le Wasteland. Quiconque n'appartenant pas au groupe est considéré comme un loup, ou un ennemi des Seraphite.- Les Seraphites sont contre l'homosexualité, qu'ils considèrent comme étant un pêché aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle les membres des Seraphites sont tous des hommes issu de la race blanche au crane rasée ou des femmes de type caucasien également.- Suite à la mort brutale de Dina, Ellie a juré de la venger et d'aller massacrer l'ensemble du groupe.- Jesse accompagne Ellie dans sa quête de vengeance. C'est d'ailleurs lui qui attrape Ellie en lui mettant la main dans la bouche dans le dernier trailer de l'E3 2019 et non Joel, comme nous laisse croire la vidéo. Jesse est tué peu de temps après.- Puis c'est au tour de Joel de suivre Ellie dans sa folie, et de mourir à son tour...- Dans le trailer choc Paris Games Week 2017, on peut voir les Seraphite pendre des gens : ils utilisent des méthodes issues du Moyen-Âge appelées "Pendre et écarteler".- Sur le chemin de la vengeance, Ellie va se retrouver sur le territoire des WLF, l'autre clan. Son leader n'est autre que le frère de Marlène, celle qui était la Reine des Lucioles dans le premier The Last of Us.- Les Seraphites ont ceci de particulier qu'ils sont tous immunisés contre le Cordyceps. Pour prouver qu'ils sont immunisés, les Seraphites se taillent la joue avec un couteau infecté par le virus. C'est pourquoi ils portent tous une cicatrice.- Le jeu comporte des flashbacks. Certains d'entre eux nous permettent de voir la mère d'Ellie, qui est bel et bien la femme que l'on aperçoit dans le trailer Paris Games Week 2017. Son nom est Anna. Elle était amie avec Marlene.- Anna, la mère d'Ellie était à la recherche d'un vaccin contre le Cordyceps. Le père d'Ellie était immunisé contre le Cordyceps. Après avoir donné naissance à Ellie, Anne l'a mise en sécurité pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de Marlene et des Seraphites.- Marlene qui est une WLF fait tout ce qu'elle a en son pouvoir pour retrouver Ellie, quitte à jouer sur la corde sensible de l'amitié qu'elle entretient avec Anna, la mère d'Ellie.Ellie finit avec une fille des Seraphites avec laquelle elle a des échanges de fluides sans qu'elle ne soit infectée par le Cordyceps.Evidemment, on a envie de vous dire que rien de tout cela n'est officiel, mais encore une fois, compte-tenu de la précision des faits et le nombre de détails hallucinants sur l'histoire, il y a de fortes chances pour que cet anonyme ait spoilé une grosse partie du scénario...