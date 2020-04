Je fais un petit "bilan" avec mon cas personnelTotalement remboursés :Deux mois (pour deux personnes) Assurance Santé Chapka : 264€TGV SNCF, Direction Paris (pour deux personnes) : 60€Hôtels : sur 4 hôtels, je n'avais payé qu'un hôtel en avance : 129,76€ pour trois nuits (totalement remboursés)Billets d'avions Indigo (pour deux personnes) Bangkok - Guwahati (Inde) : 233€Billets d'avions Air India (pour deux personnes) Guwahati - Delhi : 114,74€ (reçu aujourd'hui)En attente de remboursement :Billets d'avions Air India (pour deux personnes) Delhi - Paris : 601,47€ (donc celui ci ne devrait plus tarder)Billets d'avions Thaï Airways (pour deux personnes) Paris - Bangkok : 703,14€J'aurai le remboursement intégral de ces deux montants prochainementCe que j'ai "perdu" :Le prix du Visa 79€, celui ci est suspendu mais pas annulé ! Du coup, sa validité va "s'étendre" une fois que la situation sera meilleure. C'est un visa valide 1an. Du coup, j'ai perdu 79€ oui mais si je retourne en Inde dans les 1an, je n'aurai pas à payer un nouveau visa.Je précise que je n'ai pris aucune assurance voyage, même l'assurance avec ma CB Visa ne couvre rien !N'hésitez pas à relancer les compagnies aériennes, surtout par mail.

posted the 04/12/2020 at 02:53 PM by ioop