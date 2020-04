Activision annonce que Call of Duty : Warzone a dépassé les 50 millions de joueurs sur PS4, Xbox One et PC. Un mois après son lancement, le Battle Royale free-to-play d'Infinity Ward et Raven Software fait aussi bien qu'Apex Legends de Respawn Entertainment. Alors qu'il enchaînait les records de fréquentation depuis quelques semaines, Warzone commence déjà à connaitre une certaine baisse à cause d'un manque de fidélisation de la communauté. Néanmoins, de nouvelles mises à jour sont prévues.- 6 millions de joueurs en 24h- 15 millions de joueurs en trois jours- 30 millions de joueurs en 10 jours- 50 millions de joueurs en un moisSupprimés au profit des Quads, les Trios ont d'ailleurs été réintégré à l'expérience multijoueur gratuite de Call of Duty suite à la colère des fans sur les réseaux sociaux. Un mode Duos devrait suivre prochainement.