Salut à tous, voici une nouvelle vidéo (une nouvelle fois le Japon).Dans ce cinquième épisode, je visiterai plusieurs villes du Japon, direction Hiroshima, en faisant des arrêts à Nagoya et l'île sacrée de Miyajima.Je visiterai des temples tel que Osu Kannon, Kosho-ji (Nagoya) et bien d'autres, assister à un match de baseball japonais, contempler la statue d'Hachiko à Shibuya, se promener sur la belle île de Miyajima et traverser le plus grand carrefour au monde (Shibuya), visiter les lieux importants d'Hiroshima comme le Dôme de Genbaku, le monument de la Paix des enfants et le cénotaphe pour les victimes de la bombe A et bien plus ...C'est ce qui vous attend dans cet épisodeSoyez indulgent, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite.Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, si vous avez des questions etc ... j'y répondrai