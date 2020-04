Nintendo, Microsoft, Sony, Steam, Apple, Google et maintenant Amazon (enfin c'est pas nouveau mais là cela devient sérieux) manquait plus qu'eux.



Project Tempo, c’est le projet de cloud gaming d’Amazon



Le service d’Amazon arriverait très prochainement.



Il y a plusieurs mois maintenant, nous vous disions qu’Amazon pourrait devenir un acteur important du cloud gaming. Il y a plus d’un an, une rumeur indiquait également que le géant de l’e-commerce travaillait sur une plateforme semblable à Netflix mais destinée aux jeux vidéo. Aujourd’hui, cela semble se préciser et la plateforme d’Amazon serait même nommée, pour le moment, Project Tempo.



Le projet plus vraiment secret d’Amazon avance. Grâce au New York Times, nous découvrons aujourd’hui le nom du service du géant américain. En tout cas c’est ainsi qu’il est appelé en interne. Le média nous révèle également d’autres détails : plusieurs millions de dollars auraient déjà été dédiés au Project Tempo.



L’objectif d’Amazon serait de proposer un service le plaçant en concurrent direct de Google Stadia ou encore de ProjectxCloud, la version de Microsoft. Pour y parvenir, l’entreprise peut compter sur son cloud. Amazon Web Services est le meilleur de son domaine, il a d’ailleurs généré 9,95 milliards de dollars de recettes au dernier trimestre 2019.



De nouveaux jeux annoncés prouvent l’investissement d’Amazon. Deux jeux vidéo développés par des studios travaillant avec Amazon auraient été annoncés selon le New York Times. Leurs lancements ont été repoussés en raison de la situation à laquelle nous faisons actuellement face.



Comme le relève Clubic, le premier jeu s’intitule Crucible et devrait désormais être lancé en mai. Il s’agit, a priori, d’un jeu multijoueur.

Le second jeu serait New World et lui devrait être dévoilé le 26 mai et serait basé sur un univers fantastique. Amazon est resté discret quant à ces deux titres, et a dû modifier ses plans au dernier moment. Ces deux jeux sont néanmoins des éléments prouvant son investissement dans le secteur des jeux vidéos.



Enfin, Amazon qui est propriétaire de Twitch, depuis 2014, prévoirait également de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme de streaming dédiée aux jeux vidéos. La sortie de ces nouveautés est prévue pour l’été.