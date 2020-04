Bonus

Mon avis sur le jeu après une semaine et demi

virtuelle

virtuel

virtuels

virtuel

Attention au nom que vous donnerai à votre île, vous risqueriez de tomber sur des dialogues étranges...C'est principalement un jeu pour une catégorie de joueurs casuals, pour les jeunes enfants, les filles et les curieux.Il faut essayer de trouver l’intérêt d'avoir une maison, de devoir rembourser une dette, de capturer des animauxque tu pourras exhiber dans des boites ou les mettre dans un muséeque tous les autres auront...Ludiquement le jeu est très limité. Il ne se passe pas grand chose et tout est très lent. Contrairement à un jeu comme minecraft, certes les PNJ sont ont de la personnalités, sont nombreux et mignons... mais il y a millions de possibilités en moins (pas de combat, une exploration très limitée, très peu de fruits et plantes différentes, un rythme trop lent et une gestion frustrante de inventaire).C'est extrêmement propre et mignon. Les animations, les lumières, les couleurs et les effets visuels sont très jolis. Les sons et musiques sont très calmes, immersifs et reposants. Découvrir des nouveaux Fruits/insectes/poissons, c'est vraiment plaisant sur le coup et rapportent pas mal de clochettes à la vente... mais dans quel but au final ?La boucle de gameplay commence (déjà) à m'ennuyer malgré les ajouts sur ton île chaque jour.Un Multijoueur quasi sans intérêt qui pourrait se résumer à "Rends visite à ton voisin et fouilles dans ses poubelles pour ramener ses merdes sur ton île". 40% du temps tu le passes à ranger, sortir ou vendre des trucs de ton inventaire tellement tu as de merde dedans.Ce que je regrette avec Animal Crossing New Horizons c'est que toute ses qualités ne passe au final presque que dans le visuel (décors, personnages, animations, FX, etc...) et l'ambiance.*Votre personnage n'évolue pas, ce sont les décors uniquement qui évoluent.*Vos voisins animaux n'évoluent pas. Les excités ne se calment pas, les timides ne s'améliorent pas,... Jennifer (voir le fanart plus bas) ne me dit pas bonjour, elle me dit wesh (super).*Il n'y a pas d'histoire donc pas de récompense sur une évolution de votre personnage ou d'univers.*Tout le monde a presque la même expérience et le même déroulement lors d'une partie lors d'une évolution d'île. Seul la déco et les habitants seront différents.*Il y aurait pu avoir un système de concours (façon pokémon rubis/saphir) avec des stats de beauté, de robustesse, d'intelligence, de gentillesse ou encore de maitrise que vous auriez pu améliorer en fonction de vos action sur votre île... avec des juges sélectionné au hasard parmi les 300 d'animaux du jeu... mais non rien, aucun challenge et aucune compétition entre les joueurs de possible.Si vous arrivez à remplir votre musée ce ne sera pas du tout grâce à votre skill, votre intelligence ou votre ingéniosité. Ce sera uniquement grâce au hasard et à votre patience.Là ou sur Xbox ou Playstation il y aurait eu l'excuse des 1000G et du trophée de platine pour certains, là remplir votre musée est une fin en soit. Je ne sais pas qui sera fière ou un aura l'impression d'avoir accompli quelque chose après avoir apporté le 500ème insecte au même PNJ et le voir toujours répéter la même phrase comme quoi il les déteste.La seule chose qui requière un peu de skill dans le jeu à mon avis ce sont les mygales et les guêpes. Tu dois être prudent et réactif quand il le faut. C'est tout.Pour résumer Animal Crossing New Horizons pourrait être un jeu mobile au vu de son côté diorama, de ses mécaniques de remboursement de dette, de sa boucle de gameplay et des ses mécaniques. Mais c'est bien un jeu console et merci, il n'y a pas de système grossier pour proposer aux joueurs de payer pouvoir avancer plus rapidement. Seulement voilà on ne peut pas avancer rapidement à Animal Crossing NH, les actions sont lente et pour pouvoir faire grandir votre île, vous êtes souvent obliger d'éteindre votre console et attendre un jour voir plus IRL pour faire avancer votre partie. Ce qui donne l'impression d'être constamment limiter dans nos actions. Et au passage, si quelqu'un adore les mécaniques et la boucle de gameplay de ce jeu, je ne veut plus jamais l'entendre ce plaindre des quêtes FEDEX des autres jeux