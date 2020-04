"une meilleure console" car "les développeurs disent que la PS5 est la console la plus facile sur laquelle ils ont codé pour atteindre ses performances maximales. Du point de vue logiciel, le codage de la PS5 est extrêmement simple et possède de nombreuses capacités".

Un ingénieur de Crytek... Salehi, aurait affirmé que la PS5 est plus facile à programmer que la Xbox Series X dans une récente interview du site persan Vigiato, mais cette affirmation est maintenant rétractée. Certaines des citations de Salehi ont été archivées sur ResetEra et par Tom's Guide... Cependant, Vigiato a apparemment retiré l'interview, et l'utilisateur de Twitter susmentionné a récemment affirmé que "Ali Salehi ne confirme plus le contenu de l'interview pour des raisons personnelles"

Ali Salehi de chez Crytek se rétracte en affirmant que la PS5 est plus facile à développer que la Xbox Series XDepuis que les spécifications des Xbox Series X et PlayStation 5 (PS5) ont été révélées, la question de savoir quelle console est "meilleure" a fait l'objet de nombreux débats. Alors que la Xbox Series X a un avantage de puissance brute qui devrait se traduire par de meilleurs effets dans le jeu et éventuellement des résolutions, la PS5 a un disque dur plus rapide qui devrait aider les jeux à se charger un peu plus vite.Cependant, un autre débat fait rage sur la question de savoir quelle console est la plus facile à programmer. Il y a quelques jours, un ingénieur de Crytek du nom d'Ali Salehi a déclaré que la PS5 était. Il n'est pas clair s'il a eu du temps avec le kit de développement Xbox Series X, qui est considéré assez supérieur a la PS5 par l'industrie à en juger par nos conversations., qui a été annoncé tout récemment. On ne sait pas exactement quand l'interview originale a été enregistrée, mais depuis lors,Hier, GamesRadar+ a déclaré que Salehi s'était rétracté, comme l'avait déclaré le magasine qui l'avait interviewé, Vigiato. GamesRadar+ a écrit ce qui suit.Il n'est pas clair quelles sont ces "raisons personnelles", mais en tant que développeur tiers multiplateforme, il est peu probable que Crytek veuille être perçu comme favorisant l'une ou l'autre des sociétés, en particulier avant même que les kits aient été expédiés à des tiers, et surtout étant donné que Salehi n'a fait aucune mention de la façon dont DirectX 12 Ultimate et d'autres nouvelles fonctionnalités peuvent avoir un impact sur les pipelines de développement.Donc en gros il la ouvert sans avoir les Kits Xbox SX et en en enlevant les choses qu'a en plus la Xbox Serie X .Un belle escroc