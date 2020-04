Yo mina,Pas vraiment un test, mais quelques frappes de clavier pour partager ce game qu'est DooM eternal!Franchement je l'ai pris Day One vu que je suis cette série depuis 1993 ( Aie le souvenir de mon 386 SX 16MhzEt j'avais beaucoup aimé l'épisode sortie en 2016 avec deux runs pour titiller un peu plus le challenge... Sans aller sur une difficulté Nightmare hahaKiff en 2016D'ailleurs il doit être à peau de balle sur la plupart des stores (sauf celui de la Switch :nerdReKiff cette année aussi ^^Je vais rentrer dans les détails, surtout qu'il y a bcp à dire sur ce jeuIci une petite arène bien old school avec une game play bien new schoolRien que le moteur 3D, c'est une pure folie!! Comment avec autant de trucs qui bougent à l'écran avec autant de détails... peut tourner en 120 à 150 FpsL'API Vulkan déchire tout, y'a que ça à direMais c'est surtout cette balance entre le désire de garder une jeu old school à la DooM 1993 avec un gameplay nerveux à souhait!Mais avec beaucoup de nouvelles trouvailles qui semblent si naturelles dans cette série vieille de 17 ansComme si elle sortait de sa puberté avec le canonbien charger pour poutrer du démon.Je ne peux que conseiller, je suis sur pc... Je ne sais pas comment ce jeu s'en sort sur console...Mais pour moi ça serait comme jouer à Dark Souls avec des Bongo