Bonjour à tous,



J'ai juste quelques questions, stupides certes mais nécessaires:



Qui dirige ce satané site bordel?



On a l'impression que c'est un vaste fourre-tout laisséà l'abandon, on a aucune info ni maj, c'est vraiment intriguant.



Peut-être que les modos peuvent répondre et si ils sont en contact avec eux, j'ai 3 questions:



-À quand un vrai site?



- pourquoi une telle discrétion?



- pourquoi on ne peut pas mettre de gif ou faire des sondages?