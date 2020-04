Gros atout de Microsoft pour percer dans le gaming dans les années à venir, y compris dans le cloud gaming, le Xbox Game Pass va prochainement arriver dans un territoire symbolique : le Japon.



C’est Phil Spencer en personne qui fait l’annonce : le Xbox Game Pass arrive au japon le mardi 14 avril. Le boss de la division gaming chez Microsoft a tenu à l’annoncer en personne depuis chez lui, car il sait combien cette annonce est importante.



Proposer une collection de plus de 200 jeux pour une dizaine d’euros par mois n’est pas répandu, et Microsoft dispose d’un sérieux atout pour non seulement prendre des parts de marché, mais aussi fidéliser sa clientèle à son service maison. D’autres s’y sont essayé, et on pense à Google avec Stadia, mais ne parviennent pas encore à réellement tirer leur épingle du jeu.



Dans son annonce, Xbox met en avant quelques jeux qui peuvent plaire au public japonais et qui sont disponibles dans le Xbox Game Pass :



- Ori

- Minecraft

- Devil May Cry 5

- NieR:Automata BECOME AS GODS Edition

- Tekken 7

- Yakuza 0

- Dead Rising 4

- NBA 2K20

- The Witcher 3

- Dishonored 2

- DOOM

- Untitled Goose Game

- Rocket League

- Hollow Knight

- ARK : Survival Evolved

- Banjo et Kazooie

- NINJA GAIDEN 2



Depuis de nombreux mois maintenant, Phil Spencer voyage au Japon pour nouer des partenariats forts et enrichir son catalogue de jeu. Cette nouvelle annonce va dans le même sens, et ce n’est assurément pas terminé pour Xbox au Japon.