«DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et montre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d’avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 à la fin de l’année 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir. »



-Jim Ryan, président et chef de la direction, Sony Interactive Entertainment

En effet, suites aux révélations de la manette, qui fait énormément parler d'elle, Sony a encore confirmé dans son communiqué la sortie de la ps5 pour 2020:En espérant que cela fera taire les rumeurs récentes d'un problème de surchauffe totalement infondées.